Ancona, volata per il quinto posto

Il ritorno al successo dell’Ancona nel match di sabato scorso contro il Rimini non restituisce solo la migliore Ancona al pubblico che l’aspettava da tempo, ma costituisce anche una liberazione e apre orizzonti interessanti. L’Ancona ha vinto e convinto, ma ha fatto anche di più, perché ha bagnato con un indispensabile ritorno al successo il debutto in panchina di Marco Donadel, dopo appena cinque giorni dal suo arrivo, mostrando un cambio nella gestione e nel gioco della squadra. A partire da una difesa a tre – inedita viste le assenze di De Santis e Mondonico – supportata in fase di non possesso dall’abbassamento dei due laterali Mezzoni e Martina che trasformavano il 3-4-2-1 in un 5-3-2, per proseguire con il ruolo degli stessi laterali, più liberi di sostenere sulle fasce la manovra offensiva. E poi il ruolo di Simonetti, schiacciato a centrocampo in fase di non possesso e poi libero di manovrare alle spalle di Spagnoli e di inserirsi, insieme a Di Massimo. E quello di Spagnoli, tornato ai fasti dello scorso novembre, dominatore sui palloni alti, capace di far alzare la squadra, di lottare su ogni pallone, di confezionare assist come di tornare al gol su azione che gli mancava dallo scorso 20 novembre (Cesena-Ancona 0-1).

E’ l’Ancona targata Marco Donadel, quella che in pochi giorni ha ritrovato il sorriso, i tre punti, che ha spazzato via le ombre della vergognosa prova di Alessandria con una prestazione tutta luce ed energia, che ha saputo trovare dalla panchina e dagli uomini meno utilizzati da Colavitto – Fantoni e Brogni – determinazione e motivazione per contribuire al successo in modo pesante.

E’ anche una liberazione, si diceva: perché la prova di Alessandria aveva allungato ombre pesanti su una squadra incapace di reagire, di compattarsi, di mettere a terra le sue qualità. Ombre che pesavano anche sul resto del campionato e che ha spazzato via il successo sul Rimini – condiviso tra capacità di reazione mostrata dalla squadra e arrivo di Donadel, due cose non distinte ma almeno coincidenti, se non correlate.

L’Ancona è tornata. E’ un’Ancona liberata dai suoi fantasmi, rinata nella consapevolezza delle migliori partite dell’era Colavitto ma con una consistenza diversa in difesa, con una marcatura a uomo sulle palle inattive – i robusti abbracci di Mezzoni a Delcarro in area di rigore hanno sollevato in tribuna qualche malcelato sorriso di soddisfazione – e con tante novità che, qui e là, hanno contribuito alla rinascita. E’ un successo che apre prospettive significative, perché domenica l’Ancona concluderà il suo cammino nella stagione regolare confrontandosi con la Recanatese, vera sorpresa del girone, e lo farà nuovamente, purtroppo, senza diversi suoi protagonisti, a cominciare dagli squalificati Perucchini, Martina e Spagnoli.

Ci sarà spazio per altri. Ma anche e soprattutto, in caso di vittoria al Tubaldi, la possibilità di acciuffare il sesto posto, o addirittura il quinto se pareggiassero Gubbio e Pontedera. Che rappresenterebbe davvero il miglior presupposto per affrontare i playoff.

Giuseppe Poli