Ancora delle disattenzioni ma ci sono tante note positive

L’Ascoli esce imbattuto dallo stadio Tardini di Parma dove sfodera una prestazione tutto cuore meritando di portare a casa un punto preziosissimo contro la prima della classe. Addirittura alla fine del match c’è anche un pizzico di rammarico per quella ghiotta opportunità capitata sui piedi di Rodriguez quando si era sullo 0-1. Tante le note positive, tante, purtroppo, anche le disattenzioni difensive in particolare quella sul gol del pareggio del Parma probabilmente viziato da una trattenuta su Falasco che il Var ha ritenuto ininfluente. Straordinario il gol del capitano Eric Botteghin, bene il ritorno di Nestorovski, buono il debutto di Valzania e Celia. Un Ascoli accorto e grintoso che ha sofferto le incursioni di Man e l’estro di Bernabè ma che non ha mai rinunciato a proporsi in avanti. Il tutto in attesa di Inglese.