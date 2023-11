Ancora guai in difesa. Da verificare le condizioni di Bellusci

Sarà una settimana di lavoro particolarmente calda per Viali e i suoi uomini che sabato prossimo al Del Duca (avvio alle 14) saranno inevitabilmente chiamati a vincere nel match contro il Como per scacciare malumori ed eventuale crisi. Alla ripresa dei lavori, programmata per oggi al Picchio Village alle 14.30, tecnico e staff dovranno valutare le condizioni di Bellusci, uscito malconcio contro il Bari in avvio di ripresa per un guaio muscolare. Un suo eventuale forfait complicherebbe ulteriormente la già grave situazione in infermeria che sta vedendo out vari centrali difensivi. Ai lungodegenti Tavcar e Bogdan è poi andato ad aggiungersi il capitano Botteghin. Il brasiliano cercherà di accorciare i tempi per esserci col Como, ma le sue condizioni non sono ancora ideali. Lo stop di Bellusci quindi costringerebbe ad adattare di nuovo un terzino al centro della linea oppure a valutare un possibile passaggio alla difesa a tre con Quaranta a guidare il terzetto.