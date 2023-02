Finalmente per la volata della regular season, le ultime 4 giornate che si svilupperanno dal weekend in arrivo fino al 12 marzo, la Lube non dovrà più giocare ad orari strani o scomodi. Anzi sarà sempre in campo alle 18, con una sola variazione al sabato e sarà sempre visibile in diretta su Rai Sport negli ultimi 3 turni di campionato. Come da comunicazione ufficiale della Lega Pallavolo Serie A, i campioni d’Italia saranno a Siena domenica, poi in casa con Piacenza domenica 19 febbraio. Dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia del 25 e 26 febbraio, i biancorossi ripartiranno ospitando Milano nell’anticipo di sabato 4 marzo. L’ultima fatica dei civitanovesi sarà domenica 12 marzo in casa di Perugia e, stando alla classifica attuale, Sir-Lube potrebbe essere anche il duello in semifinale playoff.