"Andare ai playoff sarebbe una grande goia"

di Andrea Verdolini

Senza nessuna apprensione, ma con piena consapevolezza delle proprie possibilità, la Recanatese ha intrapreso il cammino che potrebbe portarla ai playoff. Il condizionale è (ancora) d’obbligo in attesa della sentenza sul Siena, ma il deferimento è arrivato (mancato versamento Inps e Irpef) e di conseguenza potrebbe esserci l’ulteriore penalizzazione che ridisegnerà la classifica e gli abbinamenti del primo turno con Pontedera-Rimini e, per i giallorossi, la gara secca a Gubbio. Certo che riprendere gli allenamenti con uno stimolo del genere è tutt’altra cosa: "Sarebbe una grande gioia e una sorta di ciliegina sulla torta – ci dice Giovanni Pagliari –. Diciamo che questa eventualità l’abbiamo messa in cantiere, poi se non dovesse succedere andremo in vacanza".

In ogni caso quanto visto contro l’Ancona ha certificato il vostro strepitoso stato di forma anche a livello mentale. Pure per questo sarebbe un peccato che si chiudesse qui.

"Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio poi abbiamo realizzato un 1-2 fantastico, tra l’altro con la rete di Guidobaldi davvero da rimarcare. Nella ripresa ci sono state tante altre opportunità che poteva terminare anche con un risultato più ampio: non c’è stata più storia e i ragazzi hanno disputato una grande partita".

La data è quella dell’11 maggio: come sarà la vostra road-map di avvicinamento?

"Ho stilato un programma insieme allo staff: in questi primi giorni cercheremo di recuperare qualche acciaccato (in particolare si stanno monitorando le condizioni di Vona e di Carpani, quest’ultimo vittima di un pestone nel derby), mentre da un punto di vista psicologico la situazione è ottimale. Da martedì poi contiamo di poterci rimettere al lavoro con l’intero gruppo, lungodegenti a parte ovviamente".

Certo che un playoff a Gubbio sarebbe stimolantissimo per mille motivi.

"Eventualmente andremo a incontrare una squadra forte, la conosciamo bene ma arrivati a questo punto non può essere diversamente. Da loro abbiamo perso in Coppa Italia e vinto in campionato: per me sarebbe la quinta volta ai playoff e l’esperienza mi ha insegnato che si tratta davvero di un torneo a parte. Certo la migliore posizione acquisita concede dei vantaggi, ma in una partita può accadere di tutto con tanti fattori che entrano in ballo".

Ultimo flashback su un Tubaldi pieno e ribollente di entusiasmo.

"Davvero una gioia per tutti, ma in particolare per la città di Recanati quasi a coronamento di due anni e mezzo bellissimi, inaspettati. Però potrebbe non essere ancora finita. Se succede tutto quello che noi ci aspettiamo la potremmo considerare un’autentica apoteosi".

A Siena, tra l’altro, le preoccupazioni maggiori non sono tanto sulla mancata disputa dei playoff quanto sul fatto che sul futuro della società si addensano all’orizzonte nubi che preludono a tempesta. Entro il 16 giugno il presidente Emiliano Montanari, in aperto conflitto con l’"ambiente", dovrà saldare tutti gli arretrati per evitare il rischio della non iscrizione alla prossima stagione e il profondo pessimismo attuale dei sostenitori bianconeri è più che giustificato. Infine, tra le tante "iniziative collaterali" è disponibile, su tutte le piattaforme streaming, l’inno della Recanatese "I leopardiani, nell’Infinito Noi" che da questa stagione accompagna Sbaffo e compagnia (bella, per davvero, ndr) nelle loro performances casalinghe. Chissà che non risuoni un’altra volta in questo campionato dalle mille sorprese.