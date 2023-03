"Andiamo in campo con la mentalità di riaprire la serie"

Il libero Fabio Balaso ha parlato così a poche ore da gara2: "Domenica abbiamo giocato alla pari, ma abbiamo sprecato troppe occasioni. Se guardiamo le statistiche i nostri dati sono superiori. Pochi palloni hanno fatto la differenza nei set, ma dobbiamo fare mea culpa nel contrattacco per non aver finalizzato nelle fasi clou, la WithU è stata più lucida. Eravamo a conoscenza dell’ottima condizione della WithU e gli scaligeri lo hanno ribadito con l’ottavo successo di fila. Dobbiamo andare in Veneto con la giusta mentalità per riaprire la serie". Risponde Dario Simoni, vice coach gialloblù: "In gara1 il servizio non è andato come avremmo voluto. Loro sono stati bravi nelle fasi di copertura, hanno lavorato bene con il libero e noi abbiamo fatto una prova di squadra, specie nei finali quando non abbiamo mai smesso di crederci. Siamo stati bravi, grazie anche a qualche episodio fortuito ma come dice Stoytchev bisogna anche crearsela la fortuna".

an.sc.