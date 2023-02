Andreucci: ottimo risultato, felice per la doppietta

"Una vittoria molto importante perché conquistata in trasferta e in rimonta, giocando da squadra solida e compatta". Commenta così la vittoria per 2-1 sul campo del Castel di Lama, l’attaccante dell’Aurora Treia, Davide Andreucci, autore della doppietta che ha deciso la contesa. "Abbiamo ottenuto una vittoria meritata perché abbiamo giocato bene e reagito allo svantaggio iniziale, approcciando la gara come l’avevamo preparata. Sono contento per i gol perché hanno aiutato la squadra a vincere, ho soltanto concluso delle grandi azioni collettive, che è la cosa migliore in assoluto". L’attaccante elogia l’abilità del tecnico Passarini per il campionato svolto fin qui e la sua capacità di fare squadra: "Sono fortunato a giocare in una formazione come questa perché siamo un bel gruppo, molto coeso e fatto di ragazzi che si sacrificano l’uno per l’altro. Il mister è riuscito a creare i giusti meccanismi e ora i risultati si vedono sul campo, le ultime vittorie testimoniano la bontà del lavoro svolto finora anche se la strada da fare è ancora lunga".