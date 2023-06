Angels, i Pretoriani Roma primo avversario dei playoff

Saranno i Pretoriani Roma il primo avversario dei Ranocchi Angels nei playoff promozione verso la serie A2. I pesaresi, già qualificati alle semifinali in virtù del primo posto nel girone, hanno seguito con interesse lo scontro nei quarti che si è giocato ieri fra i capitolini e palermitani, terminato 22-13. "Vogliamo prenderci la rivincita: due anni fa - ricorda il presidente Frank Fabbri - furono proprio loro ad eliminarci al primo turno dei playoff".

Coach Alessandro Angeloni così descrive la compagine romana: "Un avversario scorbutico, compatto, con giocatori di qualità come il runningback Di Giorgio. Bravi sui lanci, difendono duro ma anche Palermo non sarebbe stata da meno, il loro girone era il più equilibrato". Gli Angels sono reduci da una buona settimana di allenamenti: "E ne avremo un’altra per studiarli ancora meglio - sottolinea il coach dei Ranocchi -. Faremo una seduta più fisica martedì ed una di rifinitura venerdì, conto di avere la squadra al completo e amalgamare ancora meglio gli ultimi innesti che abbiamo inserito. Abbiamo recuperato anche una pedina importante come Gagliardi che darà qualità alla difesa. D’ora in poi, con le sfide ad eliminazione diretta, ogni partita potrebbe essere l’ultima quindi la più importante della stagione e va giocata con questa mentalità".

La sfida contro i Pretoriani è in calendario domenica 18 giugno alle ore 16. La società aveva chiesto la possibilità di giocare sabato sera in notturna sul prato dello stadio Benelli, ma sembra che proprio in questa settimana partano i lavori tanto attesi per il rifacimento del prato e si è dovuto ripiegare sulla domenica pomeriggio: il caldo sarà così il primo dei nemici da sconfiggere. Intanto la grande famiglia del football pesarese festeggia la nascita del piccolo Nico, figlio di Riccardo Valentini e Valentina.

e.f.