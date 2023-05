Ansia in casa Lube C’è da recuperare Zaytsev

La Lube è nelle mani, anzi nella spalla di Zaytsev. Poca voglia di parlare l’indomani del tonfo 3-0 patito a Trento ed all’inizio della settimana che porterà a gara4 venerdì. Comprensibile, anche perché al dispiacere per la pessima prova che ha dato all’Itas la chance tricolore, si aggiungono la tensione di trovarsi ad un ko dall’abdicazione (situazione mai provata dal 2019, primo dei tre Scudetti di fila) e l’ansia per le condizioni di Zaytsev. L’opposto è uscito nel primo set per un trauma distrattivo alla spalla destra, proprio in giornata lo staff sanitario esaminerà la situazione e sapremo se potrà esserci il recupero lampo per gara4. Avevamo già evidenziato come Civitanova fosse cambiata da quando Blengini in gara3 dei quarti aveva modificato l’assetto tattico e chiesto allo "zar" il sacrificio di aiutare in ricezione. Il terzo atto di finale ha manifestato in modo vigoroso l’importanza dell’opposto nel dare equilibrio. Uscito lui, è uscita come competitività la Lube. Blengini le ha provate tutte tra time-out e sostituzioni, ma Civitanova è tornata disastrosa in ricezione (21% e addirittura 5% perfetta) con Nikolov e Yant bersagliati, più Bottolo quando li ha sostituiti. Di conseguenza ha faticato a creare gioco efficace e, non conseguentemente, non ha battuto come doveva (zero ace)... Si sperava che la mancata rimonta trentina di gara2 avesse causato il contraccolpo, invece l’Itas - sempre senza Lisinac - ha approfittato dell’assenza di Zaytsev per martellare i campioni d’Italia e venerdì verrà carica per cercare e vendicare il colpo letale, quello che la Lube ha sempre inferto nelle ultime tre edizioni dei playoff.

I biancorossi dunque spalle al muro per la terza volta in questa post season: già 2-0 nei quarti con Verona e 2-1 con Milano in semifinale (2-0 durante gara4), ma sappiamo come sono andate le cose. Se c’è una squadra che può reagire nel momento più critico, quella è la Lube. Tuttavia ha bisogno dell’atleta che all’Eurosuole Forum, nelle pause, scherza col figlio che fa il raccattapalle e asciuga il taraflex. Senza la variazione tattica legata allo "zar" non si sarebbero superati i quarti, senza la sua presenza sarà dura valicare l’ostacolo dolomitico e sognare ancora.

Andrea Scoppa