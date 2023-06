Anthropos: un weekend tra Firenze e Vichy

Sarà un fine settimana di fuoco per gli atleti-Anthropos Fisdir (sport paralimpico per i deficit intellettivo-relazionali). Oggi a Firenze, in occasione del Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, la batteria dei 100 metri verrà monopolizzata dagli agonisti del club civitanovese: Adolf Agyemang, Davide Benigni, Salvatore Gabriele Bianca, Gabriele Brengola, Andrea Mattone e Ilia Scuderi Panebianco. Dopodomani scatteranno invece a Vichy, in Francia, i Virtus Global Games 2023, sorta di Olimpiade per la disabilità intellettivo-relazionale. Tra gli azzurri dell’atletica leggera convocati Ndiaga Dieng, Raffaele Di Maggio, Luigi Casadei, Gaetano Schimmenti e Fabrizio Vallone. Tre i tecnici dell’Anthropos mobilitati: Croia a Firenze, Scarpa e Raffermati a Vichy.

m. p.