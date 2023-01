Anticipo da vivere a tutta Cutugno: "Selargius in palla, ma l’Halley Thunder è carica"

Oggi, alle ore 19, la Halley Thunder ospita la Techifnd Selargius al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Sono di fronte due delle formazioni più in forma del momento, appaiate in classifica a quota 18 punti. In particolare, Matelica, guidata dalla capocannoniere del girone Debora Gonzalez (17,1 punti di media), viene da un bel successo esterno sul campo di La Spezia (58-69) ed è reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 partite. La squadra sarda invece è reduce da 4 successi di fila e ne ha conseguiti 7 negli ultimi 8 incontri. All’andata Matelica (nella foto Andrea Iob) perse per 72-59. "Selargius è tra le avversarie più ostiche del campionato - dice il coach Orazio Cutugno -. Nel match in Sardegna ci ha trovati impreparati di fronte a tutte le sue iniziative individuali e in contropiede. Inoltre, sin da inizio campionato ha dimostrato grande costanza nel gioco e nei risultati. In questo momento è in striscia positiva. Ma noi pure veniamo da una prestazione di grande qualità e determinazione, che può darci la giusta grinta per affrontare un’avversaria così impegnativa". Ex di turno l’ala Sofia Aispurùa: per lei 12 punti e 7,1 rimbalzi di media con eccellenti percentuali al tiro. Arbitrano l’incontro Davide Galluzzo e Giorgia Carella, entrambi di Brindisi. La partita, valida per la seconda giornata del girone di ritorno, viene trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder Basket.

m. g.