Anzani a Roma per riavere l’idoneità: Zaytsev torna a lavorare in gruppo a Civitanova

La Lube ha iniziato ieri pomeriggio la quarta settimana di lavoro atletico pre-campionato, insomma si è arrivati a metà o quasi della preparazione dato che saranno nove le settimane di ritiro dei vice campioni d’Italia, quindi dal 22 ottobre verrà inaugurata la SuperLega in casa la Vero Volley Monza. Ieri doveva essere pure il giorno di Simone Anzani, invece il centrale si sottoporrà oggi alla prova da sforzo a Roma per verificare che l’ablazione abbia finalmente eliminato le aritmie, così che "Anza" possa ri-avere l’idoneità, il via libera dai medici del Coni per riprendere ad allenarsi.

In attesa della fumata bianca, coach Blengini non può più contare sui cinque giovani che si stavano allenando, sono tutti ripartiti. Hanno fatto invece un tragitto opposto, sbarcando a Civitanova, due baby nazionali israeliani di belle speranze, entrambi schiacciatori come Mark Rura, classe 2006 e Shay Mayo Liberman, classe 2005. Resteranno qui fino a sabato e pertanto prenderanno parte venerdì al terzo "esame pratico", il terzo test estivo che vedrà la Lube alle 17 ospitare all’Eurosuole Forum la Sieco Service di Ortona. Altra rivale di A2 come già avvenuto contro Grottazzolina e prima ancora con Pineto. Per venerdì Blengini dovrebbe schierare senza problemi Zaytsev, assente a Recanati per un leggero affaticamento muscolare ma già ieri al lavoro in sala pesi con i compagni.

Stasera i giocatori della Lube seguiranno la Nazionale che alle 21 giocherà i quarti di finale contro l’Olanda. Ormai l’attenzione mediatica è tutta sul gruppo di De Giorgi, entrato nella fase clou degli Europei facendo sicuramente più bella impressione rispetto ad un’altra favorita come la Polonia. Nella sfida degli ottavi con la Macedonia del Nord, lo schiacciatore Mattia Bottolo non è entrato, mentre il libero Fabio Balaso ha avuto numeri eccellenti, ricezione al 60% con 40% di perfette. Oltre ai due azzurri, la Lube ha ancora solo Barthelemy Chinenyeze in corsa nella competizione. Da 5 i giocatori sono diventati e rimasti tre. Il centrale (13 punti) ha avuto la meglio 3-0 con la sua Francia campione olimpica proprio sulla Bulgaria di Alex Nikolov. Il baby martello ha salutato la competizione siglando 6 punti.

Con lui out anche il nuovo opposto biancorosso Adis Lagumdzija. Il turco è stato top scorer con 32 punti, ma i vice campioni continentali della Slovenia l’hanno spuntata al tie-break. Chissà che, con questa eliminazione ad inizio settembre, l’ex Modena non possa fare un salto a Civitanova prima di tornare in Nazionale per prendere parte al torneo pre-olimpico. Magari una mattinata per allestire la conferenza stampa ed essere presentato a media e tifosi.

