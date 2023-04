Anzani alza il muro, Nikolov discontinuo

Zaytsev 7+: si prende 4 dei 9 muri di Milano (nel secondo set gli subentra Garcia), sbaglia 5 servizi senza ace e in ricezione è meno efficace di altre uscite, ma lo "zar" è stato il più costante tra i martelli. Per lui 17 palloni messi a terra con un ottimo 57% e non sbaglia gli attacchi più delicati.

Chinenyeze 7: altra buona performance per l’ex. Conclude con 11 punti, il 70% e finalmente si fa sentire a muro con 3 block.

Nikolov 7-: da 19enne è naturalmente discontinuo, come in gara2 comincia male il secondo set lo termina Bottolo. Nel terzo invece è bravissimo con 8 punti e resterà positivo. Finisce con 18 punti, 1628 in attacco, peccato i 3 errori gratuiti (4 di squadra).

De Cecco 6,5: nei primi due set non piace, non va mai dai centrali e nelle coperture è poco reattivo. Poi mette in partita i centrali e cavalca uno Yant spettacolare.

Anzani 7,5: devastante a muro dal 4° set. Cruciali due block su Ishikawa che eliminano i rischi del ko. Si ripete su Patry togliendolo dal match nel quinto set. Per Simone 11 punti, 810 e 3 muri.

Yant 9: più che Mvp è stato un monarca. Nella storia recente della Lube i cubani hanno condotto ai trionfi, noi abbiamo sempre scritto che Yant era il degno erede di Juantorena e il barometro del team. Ieri un’altra conferma. Per due set brutto, impallinato da Ishikawa, dal terzo è venuto fuori nel 4° si è scatenato con 9 punti. Una seconda metà di gara4 memorabile, finendo con numeri stratosferici: 26 punti (top scorer), 3 ace, 2 muri e il 70% d’attacco! Ishikawa, pur notevole, si è fermato al 48%...

Balaso 7-: nel primo set è il migliore dei suoi (ottimo in difesa), poi nel secondo e terzo va in difficoltà anche lui in ricezione e sembra un cattivo presagio. Viene bersagliato, 35 servizi su di lui, quante su Yant e Zaytsev assieme, ma dal quarto torna perfetto nel fondamentale e la Lube risorge.

Garcia, D’Amico e Bottolo ng.

Andrea Scoppa