Appassionante sfida tra le scuole

Grande successo per “Tutti in Campo”, i campionati per classi di atletica a cui hanno partecipato oltre 500 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia. Gli alunni, per un totale di 26 scuole, si sono sfidati su prove individuali: salto in lungo e da fermo, corsa veloce di 60 metri, corsa 600 e 800 metri e staffetta per una manifestazione molto interessante.

Ecco i primi tre istituti classificati.

Scuola media

Classi prime: primo posto Giovanni Cingolani di Montecassiano, secondo Beniamino Gigli di Recanati, terzo Alessandro Manzoni di Macerata.

Classi seconde: primo Sant’Agostino di Civitanova, secondo Via Ugo Bassi di Civitanova, terzo classificato Vincenzo Monti di Pollenza.

Classi terze: primo Giacomo Leopardi di Potenza Picena, secondo via Ugo Bassi di Civitanova e terzo Egisto Paladini di Treia.

Scuole di 2° grado

Allievi: primo classificato Ite Alberico Gentili di Macerata, secondo Giacomo Leopardi di Recanati e terzo classificato IS Leonardo da Vinci di Civitanova.

Juniores: Galileo Galilei di Macerata e scuola Giacomo Leopardi di Recanati.

La manifestazione, organizzata dall’Ufficio scolastico regionale in collaborazione con la Fidal e con la società Atletica Ama, si è tenuta per la prima volta allo stadio di Civitanova.

Sono intervenuti Claudio Morresi, assessore allo sport, l’assessore Barbara Capponi; Nelly Zaffirova, referente provinciale di educazione fisica dell’ufficio scolastico provinciale; Fabio Romagnoli, delegato provinciale del Coni; Marco Petrini, coordinatore regionale per l’educazione fisica; Dennis Marconi, fiduciario Coni per la zona mare; Luisa Pocognoli, delegato provinciale Cip; Roberto Vespasiani, dirigente d’ambito territoriale.