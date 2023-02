Applausi alla Cbf Balducci Paoloni Buon avvio nella poule promozione

Disputata una bella prova in Serie D dalle ragazze dell’Under 18 della Cbf Balducci Paoloni al palasport di Appignano nella poule promozione. Le arancionere, terze in graduatoria, hanno battuto 3-1 la Ciu Ciu Offida (società tra l’altro legata da una stretta collaborazione con il Club maceratese) nello scontro diretto con le ospiti, seconde in classifica, accorciando così la distanza dalle ascolane. Un sabato sera di soddisfazioni importanti per il tecnico Nicola Bacaloni, per Arianna Pagnanini, coach in seconda, per il dirigente Pietro Vecchioni e soprattutto per le giocatrici Sara Vecchi, Stella Sgolastra, Alessandra Massini, Giorgia Luciani, Maria Piccotti, Emma Rapagnani, Vittoria Pistarelli, Alice Amurri, Sally Cappellacci, Giorgia Accorsi, Valentina Greco, Ariana Vincenzetti, Elisa Pizzichini. Prossimo obiettivo la sfida, sempre ad Appignano, contro Ascoli, in programma sabato. "Con Offida – osserva coach Bacaloni – è stata una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre, le nostre ragazze hanno dimostrato grande maturità affrontando a testa alta e senza paura una formazione più esperta e ben organizzata come Offida. L’obiettivo resta continuare la nostra progressione sia dal punto di vista tecnico-tattico ma anche mentale".