Arcieri del Medio Chienti ai tricolori di Rimini

Gli Arcieri del Medio Chienti di Belforte hanno qualificato 15 atleti ai tricolori di tiro alla targa indoor in programma a Rimini da domani a domenica. Parteciperanno ai campionati: per l’arco olimpico, Luca Dignani, Evelina Feliziani (vivaio); per l’arco nudo, Marco Feliziani, Gianfranco Ponzielli, Gionata Re, Orlando Marsili, Stefano Corradetti, Giacomo Feliziani (vivaio); per l’arco compound: Marco Seri, Giusto Magrelli, Angelo Dignani, Annalisa Agamennoni, Cristina Santarelli, Adele Palmieri, Giulia La Notte (vivaio). "Porteremo – dicono dalla società – a un evento nazionale il nome e i colori del club e degli sponsor che credono nel nostro progetto. Un ringraziamento va agli atleti per l’impegno negli allenamenti e nella preparazione, alle famiglie per il supporto costante dimostrato, in particolar modo ai genitori dei ragazzi del vivaio, agli allenatori Marco Seri e Annalisa Agamennoni e all’istruttore giovanile Marco Feliziani".