Ares, le ultime casalinghe amare

Doppia sconfitta sul proprio campo per l’Ares Safety Macerata contro Mia Office Blue Girls Pianoro (0-3; 0-4), nel turno infrasettimanale di recupero. Si chiudono così le partite casalinghe di questa stagione di A1, dove le ragazze sono riuscite a mantenere la categoria. E proprio con Pianoro sabato ci sarà la penultima giornata, questa volta sul campo bolognese. Una gara 1 Pianoro a segno nel primo e ultimo attacco, con 8 valide che hanno fatto la differenza. Dopo una fase centrale della partita controllata da Comar, al sesto arrivano i punti del definitivo 3-0, con i singoli di Oliveti, Di Pancrazio e Bartoli. In gara 2 lo sweep di Pianoro si completa dopo un lungo equilibrio. La squadra bolognese segna 4 volte nella sola quinta ripresa. I punti arrivano con 2 out. Riguardo la classifica, è lotta al vertice tra Inox Team Saronno (28 vittorie-5 sconfitte, .848) e MKF Bollate (30-6, .833).