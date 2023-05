Ares Macerata, doppia vittoria contro il fanalino di coda Sestese

Turno molto positivo per l’Ares Safety Macerata che centra contro il fanalino di coda Sestese due vittorie (8-1 e 7-6) nella sesta giornata del campionato di A1 di softball. Nella prima gara l’Ares Safety, padrona di casa, ha mostrato la netta superiorità sulle avversarie e al quinto inning si è chiusa la partita per manifesta superiorità della formazione maceratese. Da segnalare che in battuta si sono fatte valere Gioia Tittarelli e Chantel Ladner, bella la prestazione della lanciatrice maceratese Luana Luconi. In generale, comunque, la squadra si è espressa su alti livelli non lasciando scampo alle avversarie. Discorso differente nella seconda partita perché le toscane sono partite molto bene (0-3 al secondo inning). È di Fagioli il primo punto delle locali (1-3) nel terzo inning, in quello successivo l’Ares Safety ne realizza un altro (2-3). Ma la Sestese allunga (2-4), al quinto inning Macerata pareggia i conti (4-4) quando il punto di Tittarelli permette all’Ares Safety di mettere la testa avanti (5-4). Ma la Sestese non si arrende (5-5). Nel quinto e sesto inning non succede nulla; si va all’extra inning dove la Sestese si porta in vantaggio ma viene raggiunta dalle avversarie (6-6). L’equilibrio si schioda al nono inning quando, su basi piene, Macerata riesce ad andare a punto per il 7-6 finale. "Era un turno ricco di insidie – dice Marta Gambella, ds dell’Ares Safety Macerata – perché dovevamo vincere perché l’avversario era alla nostra portata e per di più giocavamo in casa. Insomma, non era una sfida in cui non avevamo nulla da perdere". Nella prima gara non ci sono stati problemi, mentre nella seconda è stata più complicato il cammino verso la vittoria. "La loro lanciatrice ci ha tenuto a bada e le ragazze sono state costrette a rincorrere, ancora una volta hanno dimostrato di lottare, di non arrendersi nemmeno quando sono state superate per la seconda volta. È stata una vittoria di squadra che ha mascherato qualche difficoltà ed alla fine è arrivato un successo che fa morale".