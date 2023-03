Aria di derby per l’Attila Junior Si gioca a Porto Sant’Elpidio

"Sarà una trasferta da prendere con le molle". Tiene l’attenzione alta Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, alla vigilia del match con Porto Sant’Elpidio. "Siamo tornati a vincere – aggiunge – in modo convincente contro Montemarciano. Siamo ancora lontani dalla miglior condizione, è fondamentale allenarsi tutti i giorni al massimo per migliorare e permettere ai nuovi di inserirsi nella nostra idea di come stare in campo". Quanto agli avversari di domani, per coach Scalabroni si tratta di "una squadra che ha in Boffini, Fabi e Morresi ottimi terminali offensivi, Torresi e Ciampaglia danno muscoli e sostanza sotto canestro, Sacripanti e Faragalli aggiungono intensità e molta difesa. Dalla panchina hanno anche il buon contributo di Cappella, Spernanzoni e Maroglio. Noi ora siamo una squadra al completo a livello fisico e tecnico che deve essere brava a rimanere concentrata fino alla fine".