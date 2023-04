Arriva Battipaglia, Matelica vuole rifarsi

Dopo la sconfitta in Campania in gara1, la Halley Thunder è chiamata a pareggiare la serie dei quarti di playoff di A2 femminile. Oggi alle 19 le ragazze di coach Orazio Cutugno ospitano al PalaChemiba di Cerreto il Battipaglia, terzo in regular season e team di assoluto spessore tecnico, come dimostrato nel confronto di sabato scorso. Per le matelicesi i playoff rappresentano un traguardo storico e quella di oggi è la prima in assoluto in casa. C’è grande attesa. "Credo – dice il tecnico Cutugno – che Battipaglia sia stata più pronta e attenta di noi in gara1. Tuttavia, nonostante la loro qualità e fisicità, possiamo competere e giocare più dei 14 minuti che, di fatto, ci hanno visto in partita sabato scorso. Di certo possiamo farlo solo migliorando quell’atteggiamento passivo visto in difesa e quell’attacco morbido e impreciso manifestato in gara1. Dobbiamo trovare nuova energia e farci trovare preparati".

In caso di vittoria della Halley Thunder si andrà alla "bella", in programma sabato in casa del Battipaglia. Nel primo round il fattore campo è stato rispettato in tre partite su quattro, solo Firenze è riuscita a fare il colpo esterno a Patti. Ecco i risultati dei quarti playoff: Empoli-Savona 70-42, Patti-Firenze 65-66, La Spezia-Selargius 51-44, Battipaglia-Matelica 82-42. Il programma delle altre gare2: Savona-Empoli (oggi alle 21), Selargius-La Spezia (domani alle 16.30) e Firenze-Patti (domani alle 17). In semifinale Matelica o Battipaglia affronterà la vincente fra La Spezia e Selargius.

m. g.