Arriva la capolista Atletico Ascoli "Loro sono forti, ma possiamo farcela"

Test contro la copolista per la Sangiustese che riceverà un Atletico Ascoli alla ricerca di una vittoria che gli manca da tre turni. "Arriviamo all’appuntamento – dice il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – con le giuste motivazioni. Vogliamo giocarcela contro la prima della classe anche per fare quel salto di qualità che ci serve, pertanto, abbiamo molto rispetto degli avversari ma siamo consci che ce la possiamo fare e interpreteremo la partita per vincerla. Affronteremo una squadra reduce da un serie di risultati per loro non positivi, ma sotto l’aspetto di rendimento e prestazioni non sono mai mancati. Sappiamo bene quali sono le qualità dei bianconeri, ma siamo altrettanto consapevoli che vogliamo migliorare la classifica, e per questo serve ottenere il massimo risultato oggi, anche se sarà difficile e dura, di sicuro faremo di tutto per riuscirci". I rossoblù non perdono dall’inizio del girone di ritorno, i punti in graduatoria sono ad oggi 32 e la zona playoff è distanza appena sei lunghezze. "In questa fase della stagione – conclude Morganti – dobbiamo ragionare gara per gara e macinare più punti possibili. Non è decisivo il nome della squadra che si ha di fronte, è importante dare il massimo".

Diego Pierluigi