Arriva l’Atletico Gallo "Serve più determinazione"

"Dovremo essere solidi dietro come a Marina ma essere più cattivi sotto rete". È quanto chiede Nico Mariani, allenatore del Montefano, alla squadra nella gara odierna contro l’Atletico Gallo. "È’ indispensabile – aggiunge – essere più determinati sotto porta. A Marina abbiamo costruito le premesse per andare in rete, ma non abbiamo segnato". L’Atletico Gallo è un brutto cliente e lo dimostra l’andamento della gara disputata nel girone di andata sebbene i viola siano tornati a casa con un punto. "Nella prima parte della partita – ricorda – il portiere Rocchi ha evitato la possibilità di stare sotto di due reti, poi abbiamo fatto bene". Ma Il tecnico raccomanda massima attenzione perché al valore degli avversari si aggiunge la loro voglia di cambiare marcia. "L’Atletico Gallo è forte e vorrà cancellare le due sconfitte, non ci aspetta una gara semplice ma sono fiducioso avendo visto come i ragazzi si sono allenati". In questi giorni il tecnico si è raccomandato con i giocatori. "Dobbiamo essere più cattivi sotto rete, per il resto posso solo ringraziare la società per avermi messo a disposizione una rosa ampia e con diverse scelte".