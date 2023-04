Arriva l’Aurora Treia, team dai grandi numeri

Punti alla mano si gioca al "San Francesco" il match clou della giornata. Alle 16 Trodica e Aurora Treia daranno vita a un match importante per le rispettive ambizioni. L’Aurora, seconda forza con 54 punti e miglior attacco, vuol vincere per continuare a coltivare il sogno primato (-5 dalla Civitanovese). Di contro il Trodica deve vincere per continuare a nutrire speranze playoff. I biancocelesti sono quarti ma non disputerebbero la post season per le 13 lunghezze che l’Aurora ha sull’Atletico Centobuchi, 16 su di loro. Quel margine va ridotto. Gli ospiti giungono a Trodica con numeri impressionanti: 4 vittorie di fila, imbattuti dalla 10ª giornata e 4 affermazioni esterne consecutive. Il Trodica cercherà l’impresa puntando sul fattore campo, la pericolosità sulle palle inattive e il duo Cingolani-Pantone. Lelli ha a disposizione tutti, in fiducia dopo il blitz di Macerata che ha stoppato la serie di tre incontri senza successo e fatto festeggiare per la prima volta con il mister dorico.

Andrea Scoppa