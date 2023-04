Arrivano i viola, Bolzan carica il Valdichienti Ponte: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi e alla società"

Novanta minuti e poco più, ecco il quanto il Vadichienti Ponte disporrà per giocarsi le residue speranze di agguantare i playoff. Per provare a raggiungere l’obiettivo, l’ostacolo da superare non sarà dei più agevoli; oggi al Comunale di Villa San Filippo arriverà un lanciato Montefano che a tre giornate dal termine, si trova in piena lotta per conquistare la vetta della classifica. "Affronteremo un avversario in salute, quindi – ha analizzato il tecnico argentino Dario Bolzan – sarà una partita molto impegnativa. Dalla nostra parte gli stimoli di certo non mancano dovendo fare di tutto per ottenere un risultato positivo. Il Montefano sta vivendo un buon momento ed è stato capace di costruirsi un campionato importante, senza dubbio non sarà una passeggiata, però vogliamo regalare una gioia alla società ed ai tifosi, oltre che a noi stessi". I verdefluo sono a quota 38 punti e le zone nobili della graduatoria distano sei lunghezze, agguantarle significherebbe compiere un’impresa. "Abbiamo vissuto una settimana di lavoro complessa, alcuni elementi – ha spiegato Bolzan – accusano un po’ di stanchezza considerando i tanti impegni dell’ultimo periodo, altri stanno recuperando dai rispettivi acciacchi; pertanto, la gestione non è stata delle più semplici però confido tanto nella forza del gruppo così come ho fatto nel corso dell’anno".

Diego Pierluigi