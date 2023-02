Arti marziali

Al liceo Leopardi si sono svolte le giornate culturali e c’è stata anche la proposta della Positive Art I.M.B.A. Montecassiano. Tre sono state le giornate, ben dodici ore, divise in due temi: "Trasforma la paura in coraggio, mettiti alla prova" e l’arte marziale della muay thai utilizzata nella difesa" che hanno coinvolti gli alunni degli indirizzi classico, scienze umane ed economico-sociale. Numerosi sono stati i ragazzi intervenuti nei due programmi, seguendo con attenzione e impegno. È stata l’occasione per i giovani di cimentarsi in alcune tecniche in alcune tecniche del programma I.M.B.A. "Lo scopo delle tre giornate – spiega Marco Dari, istruttore dell’I.M.B.A. Montecassiano – è stata la gestione della paura e soprattutto tirar fuori la grinta di ogni studente e usarla per difendersi, per trovare una via di fuga in modo veloce. Con i miei assistenti Fabrizio Lo Presti e Chiara Flamini abbiamo potuto far provare i ragazzi e ragazze qualche tecnica di Muay Lert Rit, principi e tecniche militari siamesi. Sempre con l’obiettivo di portare ad una consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità recondite, gestendo emotività, paure e ansia. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti, la rappresentante d’istituto Sofia Brandoni, che è stato il nostro contatto, la professoressa di educazione fisica Emma Smorlesi per la disponibilità e cortesia, e il liceo per l’occasione che ci è stata data per diffondere l’arte marziale thailandese del muay".