Ascani-Petrelli senza rivali Il Trofeo San Giuseppe è loro

Si è conclusa la prima di due settimane di gare alla Bocciofila Sforzacosta, presieduta da Ubaldo Mengoni, per la settima edizione del Trofeo San Giuseppe, manifestazione riservata per coppie di categorie AB a cui erano iscritte 88 formazioni. La prossima sarà invece dedicata alla gara per giocatori di categorie CD.

Dopo i gironi di qualificazione, i giocatori si sono ritrovati agli ordini del direttore di gara Luigi Emiliani.

Non ha affatto tradito il pronostico una della coppie favorite, quella composta da Maurizio Ascani e Sauro Petrelli (Montesanto) che ha disputato una serata finale straordinaria, battendo prima nei quarti di finale la coppia più in forma del periodo, quella del Loreto composta da Franco Sampaolo e David Torresi, per poi imporsi 12-3 in semifinale nell’atteso ed emozionante derby societario contro l’altra coppia del Montesanto Potenza Picena, quella formata da Luca Sabbatini e Aabid Anoir Malizia che sono dunque i terzi classificati della manifestazione.

In finale, poi, Ascani-Petrelli hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-2 sulla coppia di categoria B Stefano Strovegli-Walter Tulli (Monte Urano) anche loro molto spesso sul podio in questa prima parte di 2023.

Il quarto posto è andato alla coppia del Passo Treia, e cioè Franco Vincenzetti-Doriano Maccari, battuta in semifinale da Strovegli-Tulli con il punteggio di 12-6. La manifestazione si è confermata di assoluto valore e si sono viste ottime giocate. Adesso l’attesa è per le gare della seconda settimana quando si sfideranno le coppie delle categorie CD.