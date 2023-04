Ascoli, Dionisi interrompe il digiuno È al settimo posto tra i bomber cadetti

di Massimiliano Mariotti

Il ruggito del leone: Federico Dionisi è tornato con il suo 117esimo centro in B. Un bollo di marca che nella classifica dei cannonieri più prolifici di sempre gli ha permesso di staccare Hubner (116) ed eguagliare Caputo al settimo posto. Con il gol realizzato su rigore a Como il capitano dell’Ascoli è riuscito finalmente a rompere quel terribile digiuno che andava avanti dallo scorso 29 ottobre nel match di Venezia (0-2). Stavolta il bomber è tornare a sfornare su rigore una marcatura preziosa che nel confronto del Sinigaglia aveva momentaneamente permesso ai bianconeri di portarsi avanti sui lariani, accarezzando la possibilità di portare a casa un successo ancor più pesante di quelli strappati di recente a Brescia (4-3) e Sudtirol (1-0). In primis perché avrebbe consentito di raggiungere quota 45 in classifica, e quindi centrare in anticipo il traguardo salvezza.

In secondo luogo poi si sarebbe potuto aprire un nuovo mondo con la possibilità di fare un ulteriore step verso un’insperata rincorsa alla zona playoff nelle ultime quattro giornate a disposizione. In questo caso gli spareggi sarebbero tornati nel mirino ad un sola lunghezza di distanza. Niente di tutto questo è accaduto in quel concitato finale di gara, forse disputato con poca compattezza e un pizzico di leggerezza sicuramente evitabile. Tra i fattori positivi emersi dalla trasferta lombarda però il tecnico Breda ha potuto godersi la rete di uno degli elementi più rappresentativi dello spogliatoio. In termini numerici quello messo a segno è stato il quinto gol stagionale dell’attaccante. Timbro che gli avrebbe permesso di raggiungere quota 20 gol con la casacca bianconera. Al suo primo mezzo campionato con l’Ascoli – arrivò nel capoluogo piceno nel mercato di riparazione del gennaio 2021 – il centravanti chiuse il girone di ritorno con sei sigilli che aiutarono, e non poco, la formazione allora guidata da Sottil a centrare una salvezza complicata. Nello scorso torneo cadetto poi Dionisi ne aggiunse altri nove, alcuni dei quali decisivi per andare ad assicurarsi il sesto posto playoff. Nell’attuale cammino sempre il capitano ha saputo reagire positivamente alle innumerevoli difficoltà.

Prima prodotte da un avvio dove era stato costretto a finire in panchina nelle prime gare per dare spazio a Gondo, poi a causa di due infortuni in grado di rallentarne, senza mai arginare, il suo ritorno ad un livello di rendimento importante. L’esultanza di Como, rivolta ai tanti tifosi ascolani presenti, con le braccia larghe e le mani aperte, quasi a voler dire ‘scusate il ritardo’, è stato uno dei momenti più importanti di questa calda volata finale. Nel momento in cui i tempi sono ormai maturi per chiudere definitivamente il cerchio, l’Ascoli ora sa di poter contare anche sulle reti del suo leader.