Ascoli, riecco il Mendes goleador. Più vicino alla porta e più decisivo

L’Ascoli si rimette in moto con i colpi del ritrovato Pedro Mendes. Il centravanti del Picchio, indubbiamente il miglior bianconero in questa prima parte di campionato, al Mapei Stadium è tornato a colpire grazie anche all’arrivo in panchina del nuovo tecnico Castori che ha saputo riproporre il portoghese nei panni di terminale offensivo. Soluzione tattica che, nonostante l’ottimo avvio stagionale del 24enne, il precedente allenatore Viali invece aveva deciso ad un certo punto di scartare per puntare su Nestorovski, sacrificandolo sulla trequarti. I 5 gol messi a segno nelle prime 7 partite evidentemente non erano stati sufficienti per convincere l’ex timoniere a dare fiducia ad un elemento che di fatto con la Reggiana è tornato a far ben comprendere quanto possa essere determinante con le sue stoccate nella corsa salvezza dell’Ascoli. Il centro inflitto alla Reggiana – una marcatura di pregevole fattura trovata grazie ad un destro perfetto sotto all’incrocio dei pali dopo la preziosa sponda di Rodriguez – gli ha permesso di salire a quota 6 sigilli, spezzando così quel digiuno che andava avanti dalla sfida vinta al Del Duca per 2-0 contro la Ternana due mesi fa. Nella possibilità di tornare ad agire più vicino alla porta avversaria un ruolo, di non poco conto, lo ha giocato anche lo sfortunato infortunio occorso all’attaccante macedone (trauma distorsivo al gomito con piccola frattura composta del capitello radiale) nel corso del primo allenamento diretto da Castori e che lo vedrà restare fuori per qualche altra settimana. Lasso di tempo che Mendes potrà sfruttare a proprio vantaggio per diventare una pedina inamovibile in quella posizione dello scacchiere.

A commentare in maniera positiva la prova di Reggio Emilia è stato anche il patron Massimo Pulcinelli che con il suo solito intervento social ha sostenuto: "Bella prestazione dei nostri ragazzi. Peccato per i due punti persi, lavoriamo e testa a Venezia". Davvero un niente ha diviso il Picchio dalla possibilità di strappare l’intera posta in palio. Gli ottocento ascolani presenti nel settore ospiti sono rimasti davvero increduli quando nei frangenti finali, al secondo dei 6’ di recupero, Bayeye ha sparato alto da due passi dopo che Bardi aveva respinto il colpo di testa tentato da Manzari. Un errore sicuramente da non ripetere in casa della capolista Venezia dove i bianconeri non dovranno sbagliare nulla per accrescere le proprie possibilità di uscire con altri punti preziosi per la propria classifica.

La squadra oggi alle 14.30 riprenderà la preparazione al Picchio Village in vista del prossimo delicato confronto in laguna. Tecnico e staff saranno chiamati a valutare in maniera più approfondita i problemi fisici di Caligara che, nonostante la squalifica scontata, potrebbero costringerlo a restare ancora fuori.

Massimiliano Mariotti