Asseco Resovia out in Polonia Playoff amari per Medei e Cebulji

Poche ore prima del trionfo nel campionato greco dell’altro illustre collega maceratese Alberto Giuliani, alla guida dell’Olympiakos, l’ex tecnico biancorosso Giampaolo Medei purtroppo è uscito di scena ad un passo dall’ultimo atto. L’allenatore maceratese, classe 1973, non è riuscito a portare fino in fondo l’Asseco Resovia nei playoff di Plusliga, il campionato polacco (dopo la nostra SuperLega senza dubbio il torneo più competitivo). Aveva terminato la fase regolare al primo posto, ma in semifinale Cebulji e compagni, a proposito di ex Lube, si sono dovuti arrendere al solito Zaksa trascinato dai 24 punti dello scatenato Bednorz. Lo Zaksa ha avuto la meglio in 3 gare, chiudendo il terzo atto al tie-break. Nell’altra serie di semifinale lo Jastrzebski Wegiel (l’anno scorso giustiziere della Lube nei quarti di Champions League) ha avuto la meglio 3-0 all’Aluron CMC Warta Zawiercie e pertanto la finale sarà il bis di quella che, a Torino il 20 maggio, sancirà i nuovi padroni d’Europa. A fine marzo comunque Medei aveva prolungato il contratto con l’Asseco anche per la prossima stagione, premiato per i bei risultati al debutto sulla panchina del club.

an. sc.