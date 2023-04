Atletica, bravi i maceratesi a Fermo

Gli atleti della provincia si sono fatti valere al Trofeo Città di Fermo, arrivato all’edizione numero 28 e valido quest’anno anche come prima tappa del campionato di società per le categorie assoluti, under 23 e allievi. Si tratta di un appuntamento di grande interesse che, a dimostrazine di ciò, ha richiamato più di 800 atleti. A livello individuale non mancano risultati di spicco, a cominciare dalla prestazione del sangiorgese Giorgio Olivieri (Carabinieri), campione italiano invernale del martello che lancia l’attrezzo a 71.88 con il secondo posto di Gregorio Giorgis (Atletica Avis Macerata, 60.33). Nel martello vinto da Mattia Pasquetti (Città di Castello) con 49.75, si migliora Emanuele Messi (Atletica Ama Civitanova) che allunga a 43.51. Per il mezzofondo, nei 1500 metri Giacomo Fedeli (Cus Camerino) taglia per primo il traguardo fermando il cronometro sul tempo di 4:16:79.