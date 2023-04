Atletica, la cussina Elisa Marini al raduno azzurro under 20

C’è anche la maceratese Elisa Marini tra gli atleti top d’Italia nella marcia che sono stati convocati per il raduno della Nazionale di atletica Under20. Anzi Elisa è l’unica del maceratese presente a Tirrenia. Un gran risultato per la giovane, ed ovviamente per il Cus Macerata, dove milita la neo 17enne seguita dall’allenatore Diego Cacchiarelli. Del resto i risultati conseguiti sia in strada che nelle gare indoor dal 2021, quando è diventata campionessa italiana cadette nella 3km, la ritenevano meritevole della chiamata. Solo in avvio di anno la Marini ha ottenuto due secondi posti (a Milazzo e Frosinone) e il bronzo nella marcia ai Tricolori allievi Indoor. Tornando a Tirrenia, nello specifico sono 5 i marchigiani ed Elisa è stata selezionata nonostante sia Under18, mentre il raduno è Under20 (anche per fondisti e lanciatori), altro segnale del grande talento e di quanto sia monitorata.

Andrea Scoppa