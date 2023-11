Atletico Ascoli. Arriva la prima vittoria in casa. Si allontana dalla zona calda. Ora l’Avezzano

ATLETICO

2

TIVOLI

0

ATLETICO (3-5-2): Pompei 6.5; Camilloni 5.5, D’Alessandro 6.5, Feltrin 6; Marucci 6 (37’st Mazzarani 6.5), Olivieri 7, Vechiarello 7, Diarra 6.5 (49’st Cognigni sv), Valentino 7 (43’st Alborino sv); Ciabuschi 6.5 (33’st Traini 7), Minicucci 6 (42’st Clerici sv). A disp.: Canullo, Mattei, Dondoni, Andreucci. All.: Simone Seccardini 6.5

TIVOLI (4-3-3): Vento 6; Spirito 6.5 (36’st Sisti), Iurgenis 5, Ferretti 5.5 (3’st Labrozzi 6), Savi 5.5; Pedrini 6.5, Montesi 5.5, Fatati 5 (27’st Recchiuti 5); Pellegrini 6.5, Camilli 6.5, Maurizi 6. A disp.: Simeoni, Abdalla, Orrezi, Trezza, De Montis, Arcieri. All.: Carlo Pascucci 5.5

Arbitro: Moretti di Cesena 6

Rete: 12’pt Olivieri, 38’st Traini

Note. Spettatori: 200 circa di cui 43 ospiti. Ammoniti: nessuno. Angoli: 7-3. Rec.: 1’-7’

Vince e convince l’Atletico Ascoli che conquista i suoi primi tre punti tra le mura amiche del campo ‘Don Mauro Bartolini’ e vola a 11 punti in classifica allontanandosi al momento dalla zona calda della graduatoria. Priva dei quattro centrali difensivi, la compagine bianconera si è schierata a tre scalando il capitano D’Alessandro in terza linea a guidare il reparto. E fino al gol del vantaggio si è visto un Atletico brillante che ha giocato palla a terra con grande personalità. Dopo la rete di Olivieri la squadra ha arretrato pericolosamente rischiando in diverse occasioni di subire il pareggio. Poi ci ha pensato il neo entrato Angelo Traini a chiudere il match per la gioia del nuovo mister Simone Seccardini.

Apertura tutta di marca Atletico con Marucci servito da Vechiarello che mette in mezzo e Olivieri di piatto all’altezza del dischetto del rigore infila in diagonale. Risposta del Tivoli con Maurizi su sponda di Pellegrini, controlla e tiro addosso al portiere Pompei in disperata uscita. Spingono gli ospiti e vanno vicino al pari su azione d’angolo con il cross di Pedrini e colpo di testa di Camilli che va a lambire il palo alla destra del portiere Pompei.

La ripresa si apre con il corner di Olivieri per Ciabuschi che di testa indirizza all’angolino ma Spirito salva nei pressi della linea. Ci prova il Tivoli con una punizione di Pedrini respinta da Pompei e sulla ribattuta di Camilli è Olivieri a salvare sulla linea. Tivoli vicino al pari con un bel cross di Pellegrini e girata di Camilli che lambisce il palo alla sinistra di Pompei. Mister Seccardini cambia Ciabuschi con Traini e proprio il giovane Angelo servito dall’altro neo entrato Mazzarani infila l’incrocio dei pali sottomisura per il 2-0. Finisce con la prima vittoria casalinga dell’Atletico atteso ora dalla durissima trasferta ad Avezzano.

Valerio Rosa