Atletico Ascoli da applausi Fermata la corazzata Chieti

ATLETICO

0

CHIETI

0

ATLETICO (4-3-3): Pompei 6; Camilloni 6, Baraboglia 6.5, Casale 7, Marucci 6; D’Alessandro 6, Olivieri 6,5, Vechiarello 6 (27’st Minicucci 6); Severini 7 (40’st Ceccarelli sv), Ciabuschi 5,5 (32’st Clerici 6.5), Traini 6. A disp.: Canullo, Valentino, Sabatini, Andreucci, Marini, Cognigni. All.: Sergio Pirozzi 6.5

CHIETI (3-5-2): Serra 7; Spinelli 5, Conson 6, Postiglione 6; Laziz 6, Mercuri 6, Di Sabatino 5.5, D’Ancora 5 (23’st Barbetta 6), Masawoud 5 (1’st Mancini 6, 43’st Barlafante sv); Salvatore 5 (30’st Romagno 6), Gatto 5 (17’st Marino 6). A disp.: Antignan, Benigni, Mazzei, Mataloni. All.: Mauro Chianese 6

Arbitro: Cortese di Bologna 5.5

Note. Spettatori: 600 circa di cui 250 ospiti. Al 13’st il portiere Serra respinge un rigore a Ciabuschi. Ammoniti: D’Alessandro, Camilloni, Vechiarello, Casale (A) Masawoud, Postiglione, Spinelli, D’Ancora, Mercuri (C). Angoli: 2-3. Recepuro: 2’ pt, 4’ st.

Inizia con un pareggio l’avventura dell’Atletico Ascoli nel campionato di Serie D. Partita equilibrata al Don Mauro Bartolini di Monticelli, ma pareggio che sta sicuramente stretto all’Atletico Ascoli che deve rammaricarsi per aver fallito almeno sei occasioni nitide e la più clamorosa con il bomber Ciabuschi che si è fatto respingere un calcio di rigore al 13’ della ripresa. Il Chieti privo dell’attesissimo attaccante ex Ascoli Calcio, Matteo Ardemagni fermo per infortunio, ha fatto la sua gara, accorta e grintosa, dimostrandosi squadra ‘quadrata’. Nei primi minuti gli ospiti sembrano più in palla e approcciano meglio, ma è l’Atletico Ascoli ad andare vicino al gol con Traini che tutto solo ben appostato sul secondo palo manda incredibilmente alto sulla traversa un pallone crossato dalla destra da Severini. Il Chieti difende a tre e pare soffrire le incursioni sugli esterni, ma quando attacca lo fa portando parecchi uomini nella metà campo avversaria. Il tutto, però, esponendosi alle ripartenze dei bianconeri di Mister Sergio Pirozzi. Proprio su una ripartenza, alla mezzora, Ciabuschi si invola verso la porta di Serra costringendo il portiere ad uscire a valanga e a respingere con il petto la conclusione del bomber bianconero. Il Chieti fa più possesso palla, ma è Olivieri nel finale di tempo a far sibilare il pallone alla destra del portiere con un radente che passa a fil di palo. La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo con Severini che serve un grande assist per Ciabuschi con il pallone che passa di pochissimo sopra la traversa. E’ il preludio per l’azione che porta al rigore: lancio di Olivieri per Traini che viene atterrato da una trattenuta di Spinelli. Dagli undici metri Ciabuschi si fa ipnotizzare dal portiere Serra che respinge allungandosi sulla sua destra.

L’Atletico accusa il colpo e il Chieti prende coraggio. Su un cross di Mercuri si accende una mischia in area di rigore bianconera per un presunto fallo su Salvatore, ma l’arbitro fischia il fallo dell’attaccante sul capitano Casale. Reagisce l’Atletico al 25’ con una punizione di Vechiarello con il pallone che Casale spedisce alto. Ci prova Traini dalla sinistra con un bel cross ma stavolta è Severini a spedire sopra la traversa. Dall’altra parte su cross di Marino, Romagno in tuffo colpisce di testa e la traversa gli nega la gioia del gol. Finisce in parità ed è comunque una buona prima per l’Atletico Ascoli.

Valerio Rosa