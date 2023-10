Atletico Ascoli: Il Primo Brindisi Non Arriva a Ascoli

ATLETICO

1

REAL MONTEROTONDO

1

ATLETICO (4-3-3): Pompei 6.5; Camilloni 5 (42’st Marucci sv), Feltrin 5.5, Casale 6, Valentino 5.5; Ceccarelli 5.5 (21’st Diarra 6), D’Alessandro 7, Olivieri 5.5 (36’st Vechiarello sv); Minicucci 6.5, Ciabuschi 5.5, Clerici 5 (21’st Traini 5.5). A disp.: Torregiani, Marucci, Alborino, Andreucci, Marini, Cognigni. All.: Sergio Pirozzi 5.5

REAL MONTEROTONDO SCALO (4-3-3): Benvenuti 6; Macri 5.5 (48’st Pasqui sv), Primasso 6 (25’st Scaffidi 5.5), Gianni 5.5, Calisto 6; Meledandri 5.5, Compagnone 5 (17’st Manca 5), Cantiani 6; Taviani 7 (12’st Amore 5), Riosa 5.5, Nardoni 5. A disp.: Simionato, Cherubini, Dragotto, Cuccioletta, Faraglia. All.: Dario Polverini 5.5

Arbitro: Tedesco di Battipaglia 6

Reti: 24’pt Minicucci su rigore, 26’pt Taviani.

Note – Spettatori 200 circa (di cui una decina ospiti). Ammoniti: Ceccarelli e Camilloni (A), Amore e Scaffidi (R), Angoli: 4-3. Rec.: 1’-7’

L’Atletico Ascoli fallisce l’appuntamento con la prima vittoria stagionale e deve accontentarsi di un altro punticino che muove una classifica non certo entusiasmante. I bianconeri del patron Graziano Giordani, infatti, rimangono all’ultimo posto con soli tre punti in cinque gare, assieme al Termoli battuto a Fano dall’Alma Juve. L’Atletico, privo di ben quattro titolari, con Cognigni in panchina per onor di firma e Vechiarello entrato solo nei minuti finali, ha faticato a proporre una manovra pericolosa. Il portiere ospite Benvenuti in realtà non è mai stato impegnato, se non con un paio di uscite alte. Eppure, i ragazzi di Sergio Pirozzi erano riusciti a passare in vantaggio: lancio di Casale per Ciabuschi che rientra sul destro, Macri tocca il pallone con la mano e l’arbitro vicinissimo decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Minicucci infila alla destra del portiere Benvenuti che intuisce, ma non ci arriva. Vantaggio che dura però soltanto due minuti perché su rilancio di Primasso, Cantiani si invola sulla sinistra e mette in mezzo il pallone all’altezza del dischetto dove Taviani al volo di sinistro batte il portiere Pompei. Tutto da rifare. Alla mezzora reazione dell’Atletico con una punizione di Ceccarelli e colpo di testa di Ciabuschi a lato di poco. Contropiede del Real con lancio di Compagnone per Riosa che, agevolato da un clamoroso liscio di Feltrin, si presenta solo davanti a Pompei che gli devia la conclusione a botta sicura in calcio d’angolo.

Si va al riposo in parità e nella ripresa ci si aspetta l’assalto dell’Atletico Ascoli che, però, non arriva. Ci prova D’Alessandro con una incursione centrale ma viene fermato al limite dell’area con un fallo non rilevato dall’arbitro. Dall’altra parte conclusione dalla distanza di Riosa con facile parata di Pompei. Al 39’ angolo del neoentrato Vechiarello, testa di Casale su secondo palo con pallone a lato. Dopo sette minuti di recupero il match finisce in parità e a sorridere sono solo gli ospiti. Valerio Rosa