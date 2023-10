Atletico Ascoli sconfitto a Piedimonte Matese: Pirozzi: "Saltato il piano di gara"

L’Atletico Ascoli esce sconfitto per 2-0 sul campo del Matese, restando ancora fermo a quota due punti in questo difficile avvio di stagione. Visibilmente rammaricato mister Sergio Pirozzi al termine della gara di Piedimonte Matese: "Loro sono stati bravi a trovare immediatamente il vantaggio. Questo purtroppo ha rovinato i piani di gara e ci ha messo in difficoltà perché ha cambiato presto il corso del match, costringendoci ad affrontare una partita diversa da quella che avevamo preparato in settimana". Queste le prime parole dell’allenatore bianconero, che poi aggiunge: "Abbiamo concesso loro la partita che preferivano, ma va dato merito al Matese di aver disputato una gara cinica ed attenta. Noi abbiamo avuto diverse chance per trovare la rete, ma non siamo stati abbastanza precisi nel sfruttarle. Ci è mancato quel pizzico di fortuna che nel calcio non guasta mai".

Sul secondo gol subito, Pirozzi poi analizza: "E’ arrivato nel nostro momento migliore, ed è normale che questo ti taglia le gambe. Da quel momento è stato difficile trovare i varchi giusti e la gara non è più cambiata". Pirozzi, in chiusura, volta già pagina e guarda avanti: "Dobbiamo lavorare ancora molto per evitare disattenzioni, sia dei singoli che di reparto. A conti fatti abbiamo disputato una buona gara, ma sin dalla prossima dovremo avere un approccio iniziale diverso".