Attila Junior a caccia dell’impresa

Servirà un’impresa dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati per riaprire la finale playoff di categoria C Gold contro Bramante Pesaro – in vantaggio 2-0 –, in una serie che si gioca al meglio delle cinque partite. Stasera, alle 21.15, si disputerà gara3 al palazzetto Medi e i portorecanatesi cercheranno di sfruttare a proprio favore il fattore campo, per disinnescare il primo match point a disposizione dei loro avversari. Di certo, per l’Attila Junior Basket non basterà un’ottima prova ma forse la migliore partita dell’anno, perché i pesaresi rappresentano le bestie nere dei portorecanatesi, che sono stati sconfitti da loro per ben quattro volte nell’attuale stagione (due volte in regular season e le altre due in questa finale playoff). Comunque, in caso di vittoria, il Bramante conquisterà la promozione nella nuova serie B Interregionale. Ma per l’Attila il sogno della promozione non svanirà nemmeno in caso di sconfitta. Infatti, le perdenti delle finali playoff formeranno un altro girone a tre squadre, dove le prime due accederanno alla B Interregionale.