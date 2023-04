Attila Junior a Todi Un banco di prova in vista dei playoff

L’ultimo incontro della regular season per l’Attila Junior di Porto Recanati sarà domani alle 18 in trasferta contro l’Energy Todi. Per Nicola Scalabroni, coach del team portorecanatese, il match rappresenta soprattutto un importante banco di prova in vista dei playoff, la squadra è terza in classifica assieme al Bramante Pesaro. "Todi (al momento nona in classifica, ndr) – dice il tecnico – potrebbe anche essere la squadra che affronteremo al primo turno playoff. Non è questa ultima partita il nostro obiettivo, ma continuare a preparare al meglio i playoff, stiamo avvicinandoci sempre di più al momento decisivo della stagione e l’obiettivo è arrivare pronti fisicamente e con le nostre certezze tecniche". Tuttavia, Scalabroni aggiunge che non prenderanno di certo la partita di Todi sotto gamba, anzi da qui comincerà la parte più tosta della stagione. I portorecanatesi sognano la promozione: "Stiamo lavorando duramente tutti i giorni e dobbiamo continuare a farlo, per toglierci le nostre soddisfazioni".