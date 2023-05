Attila Junior Basket, ko contro i pesaresi

Niente da fare per l’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che in gara-2 della finale playoff di serie C Gold è stata sconfitta per 63-81 dal Bramante Pesaro. I pesaresi salgono ora a due vittorie, e adesso si giocheranno il primo match point in gara-3, in programma domani alle 21.15, al palas Medi. "Penso che Bramante abbia dimostrato di avere una maggiore fisicità soprattutto in difesa e di essere più squadra di noi – è il commento post partita di Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket –. E possono pure contare su una panchina profonda con un giusto mix di giovani talentuosi ed esperti". Tuttavia, patron Pierini incita i suoi giocatori a non mollare e di tentare anzi la rimonta per centrare il sogno promozione in serie B: "Sotto due a zero la situazione è complicata – aggiunge –, ma domani giocheremo in casa e dobbiamo mettercela tutta, anche per rispetto verso i nostri tifosi che ci hanno sempre seguito. Abbiamo il dovere di portare a casa il risultato, e serve una prova di orgoglio". Lo score del match: 81-63 (11-12, 33-25, 61-42, 81-63). Il tabellino dei portorecanatesi: Mancini, Centanni 2, Tibs, Gamazo 11, Gurini 7, Cingolani, Zandri 5, Redolf 3, Fraga 21, Baldoni 14, Alfonsi ne.