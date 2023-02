Riscatto dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che al palas Medi è tornata alla vittoria battendo 81-73 il Pisaurum 2000 nel campionato di serie C Gold. Tra i portorecanatesi il migliore in campo è stato il pivot argentino Pepo Gamazo con uno score di 23 punti, 20 rimbalzi e 5 assist. Raggiante a fine gara Nicola Scalabroni, allenatore dell’Attila Junior Basket. "Bravi i ragazzi, hanno giocato una partita difficile – dice il tecnico – e sono entrati bene in gara fin dall’inizio. Siamo stati bravi a stare in partita e poi, nell’ultimo quarto, abbiamo retto mentalmente e allungato il passo. Siamo riusciti a rimanere tranquilli e ad attaccare in ogni situazione di gioco. Non era facile, visto che venivamo da due sconfitte consecutive e avevamo meno fiducia del solito. Non abbiamo giocato benissimo, ma siamo rimasti uniti riuscendo così a vincere". Lo score: 81-73 (27-21, 41-37, 55-54, 81-73). Il tabellino per il team portorecanatese: Marcone, Mancini 2, Centanni 15, Gamazo 23, Gurini 7, Cingolani, Redolf 9, Fraga 20, Baldoni 5, Alfonsi. Il prossimo match è per domenica, alle 18, nella trasferta contro Val Di Ceppo.