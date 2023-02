"Attila Junior, è una sfida di enorme importanza"

"Battere la Bramante Pesaro significa aggiudicarsi lo scontro diretto contro la nostra principale concorrente per il terzo posto". Suona la carica Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior di Porto Recanati, per il match di oggi alle 18 in casa della Bramante Pesaro per la 20ª giornata di serie C Gold. "Loro – aggiunge – sono forse la squadra più forte del girone, ma a differenza di Civitanova e Osimo ha avuto alti e bassi, come noi. Ha grandi qualità negli esterni ed è tanto fisica, due fattori che abbiamo sofferto all’andata. Ma ora con gli ultimi innesti di Tibs e Zandri abbiamo un roster più profondo e con maggiore fisicità e dinamicità. Insomma, tutto ciò ci consentirà di avere più soluzioni di gioco e colmare certe lacune che avevamo prima".