Attila Junior ko con la Bramante Pesaro

Altra sconfitta per l’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che a Pesaro è stata battuta 78-64 dalla Bramante nel match valevole per la 20ª giornata del campionato di serie C Gold. I portorecanatesi, ora quarti in classifica, si sono presentati con le assenze di ibs, Redolf, Cingolani, Alfonsi e un Gurini non al meglio delle condizioni. "C’è poca da dire, è il risultato del campo che parla chiaro – è il commento di Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket –. Siamo a quattro sconfitte nelle ultime cinque partite: una chiara immagine del periodo negativo che ci deve far ancor più lavorare in palestra, perché quanto stiamo producendo non è abbastanza. Siamo in debito con chi crede in noi. Aver avuto quattro giocatori indisponibili a poche ore dalla partita non ci ha avvantaggiato, ma dobbiamo essere comunque consapevoli che ora ciò che facciamo in campo non basta. Dobbiamo fare di più e meglio". Lo score del match: 78-64 (21-9, 38-29, 60-52, 78-64). Il tabellino per il team portorecanatese: Mancini 15, Centanni 2, Gamazo 23, Gurini 6, Cingolani, Zandri, Fraga 4, Baldoni 11.