"Attila Junior, massima attenzione contro la Sutor"

"Sarà una partita importante che ci vedrà affrontare una Sutor Montegranaro in forma, che gioca bene e alterna difesa a uomo e quella a zona". Ha le idee chiare Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista della gara interna di domani alle 18, match valido per 25ª giornata del campionato di serie C Gold. "Rupil e Falzon – aggiunge – sono i loro terminali offensivi di maggior talento, due stranieri (come i nostri) che poche squadre possono vantare a questo livello. Lupetti è l’ex di turno, quando è in giornata è difficile da limitare ed è un giocatore di striscia. Mentonelli è stato aggiunto a fine girone di andata ed è abituato a giocare in categorie superiori. Facciolà, Merlini, Migliorelli, Teirumnieks, Mandozzi, Barbante e Verdecchia sono elementi affidabili per la categoria, mettono molta sostanza e agonismo in campo". Insomma, ci sono tutti i presupposti per una gara molto combattuta. "Noi – assicura Scalabroni – sappiamo di dover scendere in campo mettendo il massimo dell’agonismo e della qualità tecnica per uscire vincitori dal match".