Finale amaro per l’Attila Junior Basket di Porto Recanati, battuta 80-76 da Val Di Ceppo nella 19ª giornata del campionato di serie C Gold. "Eravamo partiti male e stavamo indietro nel punteggio, poi – commenta Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket – nell’ultimo quarto di gara, li abbiamo raggiunti e ce la siamo giocata punto su punto. Tuttavia, gli ultimi due minuti non siamo stati lucidi nei momenti topici e abbiamo perso. Val di Ceppo è una squadra tosta, ma non possono più capitare questi cali di concentrazione, perché ci attendono tante altre partite difficili". Intanto, il team portorecanatese ha ufficializzato l’acquisto di Alessio Zandri, classe 2001. "Si tratta – aggiunge il presidente – di una guardia-ala piccola, che ha già diverse esperienze in C Gold e B. Darà la fisicità che ora manca alla squadra, assieme a un altro innesto che ufficializzeremo a breve. Sabato alle 18 giocheremo in trasferta contro Bramante Pesaro: vincerla significherebbe ipotecarsi la possibilità di arrivare fra le prime tre del campionato". Lo score del mach: 80-76 (20-18, 41-36, 65-58, 80-76). Il tabellino per i portorecanatesi: Mancini 3, Centanni 8, Tibs 2, Gamazo 16, Gurini 5, Cingolani ne, Redolf 2, Fraga 22, Baldoni 18, Alfonsi ne.