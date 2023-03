Aucelli della Vis out per una giornata

Dopo la 13ª giornata di ritorno il giudice sportivo di Lega Pro ha graziato Recanatese, Cesena e Lucchese deliberando di non adottare provvedimenti circa il comportamento dei loro sostenitori, perché, pur contrario alle norme, non ha provocato danni (a seguito dell’introduzione nello stadio di petardi, fumogeni o bengali) e non è stato ritenuto di particolare gravità per quanto riguarda i cori offensivi nei confronti di arbitro o giocatori. Ammende sono state elevate alla Vis Pesaro (3.500 euro) per fatti contrari a ordine e sicurezza pubblica; all’Imolese (2.500 euro) per la mancanza dell’ambulanza all’inizio della gara; all’Alessandria (1.000 euro) per cori oltraggiosi verso l’arbitro; e al Cesena (500 euro) per cori oltraggiosi verso i tifosi avversari. A livello di squalifiche, poi, appiedato per un turno Castricato, tecnico dell’Olbia; i giocatori Manni e Berti, entrambi del Siena ed espulsi durante il match; nonché i giocatori Giordani (Montevarchi), Martinelli (Pontedera), D’Auria (Imolese), per doppia ammonizione. Salteranno la prossima giornata, per recidività in ammonizione, Zanon (Imolese), Dametto (Torres), Aucelli (Vis Pesaro), Giannetti (Carrarese), Spina (Gubbio), Camilleri (Imolese), Antoni Panico (Lucchese) e Laezza (Reggiana).