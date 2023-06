Aurora, il sogno è finito È il Monturano a fare festa

Aurora Treia

1

Monturano Campiglione

2

AURORA TREIA: Frascarelli, Gobbi, Marchetti, Romagnoli (34’ st Di Francesco), Palazzetti, Mulinari, Capponi (34’ st Fratini), Panichelli (21’ st Andreucci), Voinea, Badiali, Cervigni. A disp.: Cartechini, Filacaro, Nunzi, Capradossi, Marini, Piancatelli. All.: Passarini.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori, De Carolis, Viti, Smerilli, Finucci, Muzi, Islami, Petruzzelli, Moretti (37’ st Adami Gianluca), Bracalente (34’ st Adami Marco), Frascerra (Santarelli 38’ st). A disp.: Renzi, Ferri, Detto, Venanzi, Rossetti, Adami M., Santarelli, Di Gennaro. All. Viti.

Arbitro: Latuga.

Reti: 37’ Viti; 39’ Voinea; 54’ Islami.

Note: ammoniti Islami, De Carolis, Santarelli e Palazzetti. Espulsi Islami. Spettatori 1.100 circa.

Pubblico di categoria superiore al Comunale di Villa San Filippo per la finale play-off del gruppo B di Promozione tra Aurora Treia e Monturano Campiglione. L’Aurora gioca la sua prima e storica finale del girone in Promozione, il Monturano cerca il riscatto dopo la finale persa, un anno fa, contro il Chiesanuova. Iniziano subito forte i biancorossi che nei primi 3’ collezionano subito due occasioni pericolose impensierendo la retroguardia ospite. Al 10’ Voinea impegna Isidori ma l’azione viene stoppata dal direttore di gara che segnala una posizione di fuorigioco. Al ‘12 Badiali prova direttamente da calcio di punizione ma la palla termina sul fondo. Al ‘23 Romagnoli raccoglie un cross deviato da calcio d’angolo scagliando una gran conclusione verso la porta ma Isidori è attento. Quattro minuti dopo Capponi ci riprova ma neanche stavolta l’Aurora riesce a trovare il gol. Il Monturano inizia a far girare il pallone e al 37’ va avanti con Viti che raccoglie un lancio delizioso di Finucci, si aggiusta il pallone in area, e scaglia una conclusione che trafigge Frascarelli. L’Aurora non si perde d’animo e reagisce in maniera rabbiosa, due minuti dopo Voinea approfitta di una distrazione della retroguardia fermana e con una staffilata dritta all’angolino non lascia scampo ad Isidori. È 1-1.

La ripresa si apre con la formazione ospite più propositiva. La rete del definitivo 1-2 arriva al ‘54 con Islami che raccoglie un cross al centro dell’area e di testa batte Frascarelli. Al ‘59 arriva la svolta della ripresa, Islami (ammonito nel primo tempo) mette giù Gobbi e condanna i proprio compagni ad una mezz’ora di sofferenza in inferiorità numerica. L’Aurora prova a riorganizzare le idee e a non perdersi d’animo, i “lupi” vengono schiacciati tutti all’interno della propria metà campo ma le sortite dei locali non sono sufficienti ad arrivare al pareggio. Lacrime e dispiacere in casa Aurora che comunque esce tra gli applausi di una frazione intera che ieri si è mossa per sostenere i propri beniamini.