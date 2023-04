Aurora Treia affamata, big match Trodica-Casette Verdini

Il calendario le ha riservato uno scherzo che vedremo se sarà bello o brutto, sta di fatto che la Cluentina torna oggi a giocare un mese dopo l’ultima volta. I biancorossi, al 13° posto, staccati 4 lunghezze dalla salvezza diretta, riprendono contro un avversario tosto perchè alle 15 (l’orario resta questo), al "Tonino Seri", dovranno misurarsi contro l’Aurora Treia seconda. Sembra passato un secolo dall’ultima uscita del primo aprile, il ko a Corridonia che è costato la panchina a Marinelli con la società che poi ha richiamato Canesin. Il tecnico della Promozione due anni fa e della salvezza la scorsa stagione, proverà l’impresa bis. La lunga pausa potrebbe essere stata uno svantaggio a livello di ritmo, ma magari ha permesso di lavorare in modo proficuo. La Cluentina si presenterà rimaneggiata in difesa per le assenze di Foglia e Squarcia (il secondo si è strappato), in mezzo mancherà lo squalificato Trobbiani e soprattutto avrà una rivale che vanta il miglior attacco e sogna di agguantare la Civitanovese avanti 5 punti.

Andrea Scoppa