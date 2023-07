Aurora Treia: definiti gli staff tecnici a Treia

L’Aurora Treia ha definito gli staff tecnici delle giovanili. La juniores avrà Marco Moretti in panchina che sarà affiancato dai giovani Carancini e Tartari. La squadra allievi (2007-2008) è stata affidata Ivan Berozzi che si avvarrà dell’aiuto di Edoardo Frascarelli (2004). I Giovanissimi saranno allenati da Luigi Tedeschi, supportato da Lorenzo Salvatori. Negli Esordienti continua la collaborazione con l’allenatore Antonello Romagnoli, ad affiancarlo ci sarà Luca Acciarresi. Presto sarà ufficializzato il tecnico per la categoria Pulcini. Nelle categorie Primi Calcii-Piccoli amici c’è il ritorno di Sauro Cellocco che assieme al lato rosa del gruppo, Tania Verdolini e Benedetta Leonori, alleneranno i biancorossi nati tra il 2018 ed il 2015. Come collaboratore è stato scelto Francesco Tartari. Il preparatore dei portieri sarà Michele Clementini. Per la quinta stagione di fila Francesco Giorgi è il responsabile tecnico.