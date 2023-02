Aurora Treia e Trodica implacabili in casa

Aurora Treia

2

Grottammare

1

AURORA : Cartechini, Gobbi (23’ st Fratini), Nunzi, Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Marini (46’ Marchetti), Panichelli (46’ Badiali), Voinea, Capponi (23’ st Di Francesco), Andreucci. A disp.: Feliziani, Filacaro, Cervigni, Capradossi, Piancatelli. All. Passarini.

GROTTAMMARE: Palanca, Ferrari (31’ st Franchi), Gibbs, Genovese, Traini (38’ st Carboni), Cameli, De Panicis, Morelli, Pelliccetti, Pomili, Massi (16’ st Paolucci). A disp.: Carfagna, Carrieri, Carminucci, Albertini, Illuminati, Rossi. All. Mariani.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 15’ Andreucci, 13’ st Massi, 18’ st rig. Voinea.

Nel giorno in cui si commemora l’anniversario della scomparsa del treiese Maurizio Mattei, indimenticato arbitro di serie A e figura di spessore nell’ambiente sportivo nazionale, l’Aurora Treia raccoglie il decimo risultato utile di fila e rafforza la seconda posizione. Al 12’ Voinea entra in area e mette al centro per Andreucci che tira a colpo sicuro ma Palanca riesce a parare. Al 15’ arriva il gol: Gobbi batte un angolo, sul primo palo prolunga Palazzetti il cui assist è deviato in rete da Andreucci. L’Aurora Treia sfiora il raddoppio con Marini. Il Grottammare ha l’occasione per pareggiare con Traini, di testa mette di poco sopra la traversa. Gli ospiti sfiorano ancora il gol al 56’ con Pomili, la palla esce di poco. Un minuto dopo Traini batte una punizione dal limite che Cartechini devia in angolo; dal corner Massi svetta in area e di testa dove Cartechini non riesce a parare, è il pareggio. Il gol subito sveglia l’Aurora Treia: Andreucci viene atterrato e l’arbitro indica il dischetto, batte Voinea che porta di nuovo in vantaggio i locali.

Francesco Compagnoni