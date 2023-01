"Sono contento per il pareggio perché abbiamo giocato da squadra compatta una partita resa ancora più complicata dalle condizioni meteorologiche". Paolo Passarini, allenatore dell’Aurora Treia, torna sul pareggio a reti inviolate colto sul campo dell’Atletico Centobuchi. "Sono soddisfatto – aggiunge il tecnico – dalla partita giocata, sono da tenere presente le condizioni meteo che hanno reso il campo pesante limitandoci nella costruzione di gioco, specialmente nel primo tempo quando abbiamo lasciato molto la palla agli avversari". Per il tecnico la seconda parte della gara è stata interpretata meglio dalla sua formazione. "Nella ripresa – spiega l’allenatore dell’Aurora Treia – siamo saliti di livello e abbiamo provato a creare le premesse per tornare a casa con i 3 punti, in questo frangente abbiamo costruito ottime azioni sfiorando più volte il gol. Ecco, ci è mancata solamente la rete, alla fine ci teniamo ben stretto il punto".

Per il tecnico ci sono stati altri aspetti positivi. "Voglio elogiare i ragazzi per la fase difensiva, la nostra porta è rimasta imbattuta e non è stato facile considerando le condizioni in cui si è giocata la partita. In simili situazioni sarebbe stato difficile recuperare qualora fossimo andati in svantaggio".

Nella valutazione di una partita c’è sempre da considerare il valore dell’avversario. "Abbiamo conquistato un punto – dice Passarini – contro un avversario forte e compatto su un campo dove parecchie squadre hanno fatto fatica". È sempre molto importante riuscire a muovere la classifica. "Il cammino è ancora lungo, quindi anche un pareggio può rappresentare un’occasione utile per fare un passo avanti e allungare la serie di risultati utili consecutivi. Noi rimaniamo concentrati sul nostro percorso che va affrontato guardando una partita alla volta, di settimana in settimana altrimenti si rischia di non rimanere concentrati".

Marco Natalini