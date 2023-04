Aurora Treia, volata finale per continuare a sognare

di Marco Natalini

"Pareggio che non ci allarma perché abbiamo affrontato un avversario di livello". Così l’allenatore dell’Aurora Treia, Paolo Passarini, dopo lo 0-0 casalingo contro il Corridonia. Per il tecnico la prestazione della squadra c’è stata e questa è la cosa più importante: "Abbiamo fatto noi la partita fin dall’inizio, purtroppo però non abbiamo inciso al meglio nelle occasioni che siamo stati bravi a crearci". Per Passarini l’unica nota negativa è il non aver segnato. Gol che poteva significare altri due punti rosicchiati alla capolista Civitanovese. "Contro il Corridonia le chance ci sono state, ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Dobbiamo migliorare perché da qui alla fine del campionato mancano sempre meno partite e la palla peserà sempre di più, quindi ogni punto ha il suo peso specifico". Per i ragazzi di Passarini ora si prospettano due sfide importanti intervallate entrambe da un weekend di sosta, perché prima i biancorossi saranno ospiti della Cluentina, mentre due settimane più tardi ci sarà l’attesissimo scontro diretto con la prima della classe. "Servirà fare molta attenzione nelle restanti partite del campionato, ora siamo concentrati esclusivamente sulla partita contro la Cluentina che per noi è il prossimo obiettivo, dopo penseremo alla Civitanovese, perché consapevoli di avere il tempo per preparare al meglio queste due partite che valgono tanto".